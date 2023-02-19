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劍指中國 日美離島防衛聯合軍演首度移師日本

2023/2/19 11:45
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊針對離島防衛實施的聯合訓練，一直以來都在美國舉行，但面對中國軍隊在日本西南群島附近頻繁活動，今年首度移師日本舉行。

日本放送協會（NHK）報導，日美雙方這次總計將派出約1700人，投入從2月16日起到3月12日止在日本九州及沖繩等地舉行的離島防衛聯合訓練。

2月18日對媒體公開的是位於九州大分縣「日出生台演習場」的部分訓練過程，主要內容以日美聯手奪回被侵占的離島作為想定。

過程中可以看到搭載美軍陸戰隊員的魚鷹運輸機（MV-22 Osprey）及直升機降落，日美雙方確認彼此成員合力前往前線的程序等。

日美為強化離島防衛，從2006年開始實施這項聯合訓練，此前都在美國舉行，但隨著中國軍隊在日本西南群島附近頻繁活動，日美這次離島防衛聯合訓練是首度移師日本舉行。

聯合訓練項目包括在日本鹿兒島縣離島及駐沖繩美軍陸戰隊基地等地，實施兩棲車輛登陸訓練及實彈射擊訓練等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120219

#日本
#美軍陸戰隊
#中國軍隊
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