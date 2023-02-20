塔利班關閉邊境口岸 阿富汗巴基斯坦邊防軍爆槍戰

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（中央社阿富汗查拉拉巴市20日綜合外電報導）阿富汗塔利班當局關閉與東部鄰國巴基斯坦之間最繁忙的邊境口岸後，阿國官員說，阿富汗和巴基斯坦邊防部隊今天爆發槍戰。

塔利班2021年8月奪回阿富汗政權以來，阿富汗和巴基斯坦的關係一直很緊張，巴基斯坦指控阿富汗窩藏武裝團體，並讓團體成員進入巴基斯坦發動攻擊。

在分割兩國的多山邊界上經常發生衝突，包括零星槍戰和關閉邊境口岸，但阿富汗政府從未承認過這個邊界。

巴基斯坦官員告訴法新社，阿富汗昨天晚上關閉托克哈姆（Torkham）邊境口岸，因為巴基斯坦官員拒絕一名陪同病人的旅客入境。托克哈姆口岸所在位置和兩國首都喀布爾、伊斯蘭馬巴德等距。

阿富汗官員穆哈加（Harfat Muhajir）告訴法新社，阿富汗時間今天上午7時30分，「巴基斯坦部隊向阿富汗部隊開火，雙方發生衝突」。

他說：「阿富汗部隊開槍回擊，但並未打傷任何人。」

托克哈姆口岸阿富汗這一側的首長哈立德（Mohammad Sediq Khalid）說：「在有人投訴巴基斯坦沒有履行承諾後，喀布爾官員下令關閉口岸。」

巴基斯坦邊境安全部門消息人士告訴法新社，這名旅客被拒絕入境的爭議源於一項新的要求，即陪病人員必須攜帶特定文件。

法新社促請巴基斯坦政府說明這項新規定，但未獲回應。

距離兩國首都177公里的托克哈姆邊境口岸，是一個關鍵的貿易通道，阿富汗從這裡出口一卡車又一卡車的煤炭，並由此進口巴基斯坦食品和其他物資。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120220