澳洲前總理：推反外國干預法原本就是劍指中國

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（中央社坎培拉21日綜合外電報導）澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今天表示，他提出反外國干預法「主要目的」就是揭露中國活動，但並未奏效。

路透社報導，澳洲政府2018年推出這項防止外國勢力干預的法律時，小心翼翼不點名中國，但此舉仍讓澳洲與最大貿易夥伴中國關係緊張，後來甚至演變成外交關係凍結。

滕博爾告訴國會委員會，外國利益登記表的「主要目的」，就是揭露中國共產黨統戰部在澳洲建立的連結。

他今天在坎培拉舉行的國會調查中說：「在澳洲，尋求影響澳洲公共事務最積極的國家和政黨是中國…但他們似乎沒有出現在登記表上。」

他說，這項法律針對的是極權國家，不是澳洲的安全盟友，而且自法案推出以來，地緣政治緊張關係更加惡化。

去年5月當選的艾班尼斯（Anthony Albanese）政府尋求穩定與北京的關係，並希望恢復在外交爭端期間受禁令影響的對中出口，但澳洲政府也表示，對中國政策沒有改變。

委員會正在檢視是否需要調整反外國干預法，以提高其效力。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）本月稍早表示，政府計劃「根除」針對政治人物、學者和社區領袖的外國干預行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1120221