紐約公園驚見1.2公尺鱷魚 疑遭棄養冷休克送治療

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一條短吻鱷20日在紐約展望公園被捕獲，紐約市政府官員說，牠可能是被牠的主人棄養。（路透社）

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（中央社紐約20日綜合外電報導）紐約市政府官員今天說，一條「昏昏欲睡」的短吻鱷在紐約的一個公園被捕獲，牠可能被牠的主人棄養，因為這條短吻鱷遠離牠在美國東南部的溫暖棲息地。

法新社報導，這條短吻鱷昨天早上在紐約展望公園（Prospect Park）被發現，這裡是布魯克林區居民最喜歡的野餐和帶著寵物散步的地方，特別是在冬季氣溫攝氏10到15度的時候，就像這個週末假期的天氣。

紐約市公園在聲明中說，巡邏員抓到這條長120公分的短吻鱷，「發現牠昏昏欲睡，可能是冷休克」。

聲明中說，紐約這樣城市的公共場所「不適合非本地動物在這些公園居住」，棄養鱷魚除了是非法的，但也可能「導致本地物種的滅絕和不健康的水質」。

聲明說，這條短吻鱷後來被送到布朗克斯動物園（Bronx Zoo）接受復原治療，聲明中還說，「幸虧沒有人受到傷害」。

紐約上一次公布發現鱷魚是在2001年6月，當時市政當局、媒體和好奇的居民花了5天追蹤中央公園內追捕一條流浪的凱門鱷。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120221