英國1月稅收超乎預期 自雇納稅創近25年同月新高

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國國家統計局（ONS）今天發布的數據顯示，英國今年1月稅收超乎預期，包含自雇者的自我申報稅額則創1999年4月有紀錄以來同月新高，達219億英鎊。

英國國家統計局指出，扣除公部門淨舉債後，英國1月稅收盈餘達54億英鎊（近新台幣2000億元）；雖較去年同月盈餘71億英鎊低，但較英國預算責任局（OBR）原先預測的數據多50億英鎊。

在自我評估所得稅申報（self-assessed income tax receipts）方面，今年1月稅收達219億英鎊，較去年同月高出55億英鎊、相當於增長1/3。

依據自我評估所得申報稅額的民眾包括自雇者、合夥人、有不動產收入者、尚有資本增值稅（CGT）未申報者等。

受年度報稅時程影響，在英國，政府1月稅收超過舉債的情形不罕見。

儘管稅收超乎預期，ONS指出，能源費用支出補助及清償對歐盟的關稅欠款，導致政府可運用的稅收減少。此外，中央政府舉債應付利息在今年1月來到67億英鎊，創1997年有紀錄以來同月新高，主要原因包括通貨膨脹導致舉債成本上升。

根據ONS的資料，至今年1月底，英國公部門淨舉債總計約2.5兆英鎊，約為國內生產毛額（GDP）98.9%。英國上一次出現這麼高的舉債額在GDP占比，是在1960年代初期。

英國政府預計3月中旬發布春季預算案。財政大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，政府目前支出數十億用於支持一般家戶和企業應對高升的能源費用和物價，這是正確的做法，但在舉債來到1960年代以來新高的情況下，政府必須堅持在中短期內降低舉債的政策。

儘管執政黨保守黨內持續有聲音要求政府減稅，目前財政部與首相府傾向以降低舉債和通膨為首要任務。

英國政府去年推出能源費用補助措施，以確保一般家戶去年秋、冬季的能源支出不超過每年2500英鎊的水準。不過，自今年4月起，政府將減少補助，能源費用上限將調升至每年3000英鎊。（編輯：張芷瑄）1120221