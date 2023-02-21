蒲亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天發表國情咨文，告訴俄國政治與軍事菁英，在西方對俄祭出現代史上最嚴厲的制裁後，俄羅斯將轉向亞洲。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）表示，西方的制裁未能摧毀俄國經濟，「他們想讓人們受苦…但他們的盤算並未變成事實，俄國的經濟與管理比他們以為的強健得多」。

國際貨幣基金（IMF）預估，規模2.1兆美元的俄羅斯經濟體今年將成長0.3%，遠低於中國和印度的成長率，但仍比俄羅斯全面入侵烏克蘭之初的預估值好得多。

蒲亭表示，自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯曾轉向西方，現在俄羅斯將擺脫西方的「狼性」習慣並轉向亞洲，用他口中俄國本身獨特的文明為基礎，來打造自身經濟。

英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭並提及要延伸跟蒙古國、中國的公路，以增加俄國與東亞的連結；還希望發展一條南北向國際走廊，改善與印度、伊朗和中東的聯繫。

蒲亭表示：「啟動新計畫、賺錢、投資俄羅斯。」他說，希望這番話足以說服俄國企業他們應該採取何種路線。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120221