反對國際刑事法院查掃毒戰 菲司法部長：別來搗亂

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓前總統杜特蒂雖已下台，任內推動的掃毒戰仍獲不少支持。菲國參眾議員相繼提決議案，反對國際刑事法院（ICC）來查掃毒戰，司法部長也放話，要ICC別來菲律賓搗亂。

菲律賓眾議院副議長、前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）和18名眾議員16日提出一項決議案，指杜特蒂（Rodrigo Duterte）「嚴厲打擊毒品、叛亂、分裂主義和恐怖主義、政府貪腐及犯罪活動的卓越成就」使菲律賓人民的生活更美好、舒適且和平。

這項決議案說，杜特蒂上任時，毒品問題正使菲律賓社會結構面臨存亡威脅，杜特蒂政府成功打擊叛亂及掃毒，使菲國「出口和投資空前成長，和平與秩序顯著改善」。

決議文指菲律賓擁有「正常運作且獨立的司法系統」，國際刑事法院計劃對掃毒戰重啟調查是「侮辱性且完全不可接受的」，並要求眾議院在國際刑事法院任何調查和起訴中「明確捍衛」杜特蒂。

菲國參議員巴迪亞（Robin Padilla）和晶貴．艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）也提出決議案，分別要求參議院在國際刑事法院的調查和起訴中「明確捍衛」杜特蒂，以及「強力反對國際刑事法院決定對在菲律賓境內犯下的罪行重啟調查，（因此舉）質疑菲律賓完善的司法系統且不尊重其主權」。

晶貴．艾斯特拉達是前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）之子。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）則告訴菲國媒體，菲律賓司法體系運作完善（fully functioning），且不存在國際刑事法院可以進入菲國調查的機制，「他們怎麼能進來？」

芮慕拉說，國際刑事法院「若想將這個國家的司法權力置於手中，他們將違反我們的法律制度。只是一個合理的警告：別在我們的法律制度搗亂（monkey around）」。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，杜特蒂透過律師表示，針對他主導的掃毒戰，他只會面對菲律賓國內法院調查。

國際刑事法院檢察官於2018年對杜特蒂的掃毒戰展開初步調查，以查明這是否觸犯違反人道罪。馬尼拉隨後決定退出國際刑事法院，並於2019年生效。

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年8月表示，菲律賓無意重新加入國際刑事法院。

不過，依據國際刑事法院規定，成員國退出法院前的任何事項都仍在管轄權內。因此，國際刑事法院於2021年應馬尼拉要求暫緩調查後，由於不滿意菲律賓國內對掃毒戰的調查，國際刑事法院於今年1月26日宣布，將對掃毒戰重啟調查。（編輯：張芷瑄）1120221