防疫措施將解除 美擬對尋求庇護者祭嚴格新規

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）拜登政府今天提議對尋求庇護者實施嚴格的新規定，稱政府希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施解除後，能防止大量移民湧入美國南部邊界。

法新社報導，新的規定指出，抵達邊境並直接越界進入美國的移民，將不再能獲得庇護。

取而代之的是，這些人必須先藉由海關與邊境保護局 （Customs and Border Protection, CBP）的應用程式完成線上申請流程，或者是在他們抵達美國邊境前會經過的其中一個國家先申請庇護。

每個月試圖越過墨西哥邊境進入美國的移民約有20萬人，這些流程對他們來說可能會非常繁瑣。

那些人絕大多數來自中、南美洲，會以回鄉將遭遇貧窮、暴力為由申請庇護。

推動移民權利的人士立刻抨擊新規定是不人道且非法的，並稱新規定類似前總統川普於2018年到2019年宣布，但最終遭法院否決的嚴格庇護禁令。

但拜登政府表示，在國會沒有採取行動的情況下，這是處理邊境問題的唯一辦法。

在30天公眾意見徵詢期內，這些規定仍是暫時性的。但一名官員表示，目前利用COVID-19管控措施嚴格限制移民湧入的第24法案（Title 42）計畫於5月11日到期時，新規定將開始實施。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120222