美眾院外委會主席：美風向轉往供應戰機給烏克蘭

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭渴求飛彈和戰機來對抗俄羅斯侵略，正在烏國首都基輔訪問的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾今天說，華府的風向正轉往運送長程飛彈和戰機給烏克蘭。

路透社報導，烏克蘭希望取得美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和F-16戰機。共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）表示，總統拜登政府和國家安全會議（NSC）對於「多快運送，以及送什麼武器」給烏克蘭仍然意見分歧。

麥考爾在基輔（Kyiv）市中心告訴媒體：「但我看到運送大砲和飛機過來的趨勢愈來愈強烈…無論如何，我們現在就可以開始培訓飛行員，讓他們做好準備。」

自俄羅斯去年2月24日襲擊烏克蘭以來，華府已提供240億美元的安全援助，但迄今尚未同意提供戰機和長程飛彈。

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拜登昨天出人意料訪問基輔，並承諾提供烏克蘭新一批5億美元的軍事援助；麥考爾今天也以美國國會代表團成員的身分造訪基輔。

已和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見過面的麥考爾表示，澤倫斯基給了他一份武器願望清單，包括陸軍戰術飛彈系統和F-16戰機，還說這些武器要直送克里米亞（Crimea）去打最近頻頻空襲的伊朗無人機。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120222