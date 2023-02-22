有害物質滲入土壤 戰爭毒害烏克蘭糧倉自然環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯全面入侵烏克蘭，飛彈與彈藥的化學殘留物恐滲入土壤，污染農作物。圖為烏克蘭軍人20日在鄰近白俄羅斯邊界處進行軍事演練，防範來自俄羅斯的攻擊。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭，重機具輾壓破壞烏克蘭土地，飛彈與彈藥的化學殘留物滲入土壤，污染農作物讓人們吃下的食物變成毒物，恐對生態環境和人體健康構成嚴重的長期危害。

去年6月6日這天，衛星影像在烏東村莊多夫根克（Dovhenke）周遭田野捕捉到數以百計由砲彈炸出的坑洞，以及一枚炸彈造成的40公尺寬大洞。俄羅斯2022年2月24日揮軍入侵烏克蘭，這僅是其中一處慘遭戰火摧殘的地點。

俄烏戰爭持續對無辜民眾造成人道主義災難之際，這場衝突也在烏克蘭土地留下較不顯著但卻有毒的殘留物。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在多夫根克滿目瘡痍的鄉間和燒毀的建築物中，彈藥和飛彈的重金屬、燃料和化學殘留物已悄悄滲入土壤中。

目前還不清楚烏克蘭境內土壤受污染的程度，但各界擔憂這場衝突將對烏國農業生產造成長期損害。烏克蘭是全球最重要的玉米、小麥、大麥和葵花油等榖物和油籽生產國與出口國之一。

這場衝突造成的廣泛污染也威脅當地野生動植物及社區的健康，導致人們恐吃下受污染的農作物。

烏克蘭政府已敦請聯合國環境規劃署（UNEP）協助評估這場衝突造成的環境損害。聯合國環境規劃署和其夥伴的初步監測顯示，戰火摧殘烏克蘭的城市與鄉村土地，留下的有毒殘留物將禍延子孫。

烏克蘭各地遭受攻擊，已導致化工廠或廢棄物儲存設施毀壞，造成一連串污染問題。聯合國環境規劃署今年1月整理的最新數據估計，自戰爭展開的1年裡，有618個工業或關鍵基礎設施地點遭到破壞或摧毀。聯合國環境規劃署認為這項保守估計雖具指標性，但離最終結果還差得遠，實際數字預計會高得多。

聯合國環境規劃署首席科學家辛伍德（Andrea Hinwood）說：「許多報告無法查證。我們還不知道現場有哪些污染物，目前要進入這麼多地區是不可能的事。可以運用一些遙控技術來提供視覺概觀，但真的要等到衝突結束…我們才能實際檢測特定污染物。」

環保團體已在仔細記錄這些損害，以便在衝突結束後掌握恢復和清理工作的頭緒。但是烏克蘭的農作物和被破壞的土壤是否能重新耕種，目前沒人能給出確切的答案，不過專家認為這是一項浩大的工程，且由於污染情況因地而異，並非單靠一套通則就能解決。

清理工作可能涉及使用微生物來分解漏油，或種植鳳尾蕨和向日葵等植物來吸取特定有毒化學物質或穩定土壤。

烏克蘭非營利機構EcoAction氣候事務主管札西雅達科（Yevhenia Zasiadko）表示，烏克蘭部分受創最嚴重的地區落在南部和東部，這裡也有著最肥沃的土壤。EcoAction正在打造一個資料庫，記錄俄烏戰爭帶來的環境影響，迄今利用公開資源數據記錄了841起事件。

根據聯合國環境規劃署說法，當重機具壓實土壤、爆炸造成坑洞並影響土壤溫度，或大火直接破壞生態系統時，就會發生物理土壤污染現象。

札西雅達科指出，地雷或飛彈、軍用車輛的燃料和潤滑油，以及燃燒產物都會造成烏克蘭土壤化學污染。她說：「有害物質能轉移到種植在土壤上的植物裡，因此對於食用它們的人來說，食物可能會變成毒物。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120222