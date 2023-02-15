聯合國籲金援烏克蘭人 俄對逾6千烏國兒童政治再教育

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烏克蘭第聶伯羅一棟公寓1月遭俄軍砲擊成為廢墟，有民眾在公寓前放置玩偶悼念。（路透社）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿一週年。這場戰爭造成大量烏克蘭人被迫離開家園，聯合國呼籲提供近1700億元相助。一份研究報告則指出，逾6千名烏克蘭兒童被關進俄國政治再教育營。

● UN：1530萬烏克蘭人亟待救助 籲提供近1700億馳援

聯合國（UN）15日說，針對烏克蘭國內和數以百萬計逃離這個飽受戰亂蹂躪國家的人提供人道主義援助，今年共需經費56億美元（約新台幣1696億元）。

在莫斯科發動全面入侵烏克蘭戰爭近1年後，聯合國估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助。需求如此之大，以至於援助組織無法幫助所有人，但聯合國說，所要求的56億美元將使其能夠幫助今年最急需援助的1530萬人。

● 美報告：俄將逾6000烏克蘭兒童關進政治再教育營

根據14日公布的美國研究報告，俄羅斯將至少6000名烏克蘭兒童關押在莫斯科兼併的克里米亞（Crimea）和俄國的營地中，主要目的似乎是政治再教育。

報告提到，這些兒童包括父母仍健在或有明確家庭監護人、俄羅斯視為孤兒、在俄軍入侵前由烏克蘭國家機構收容，以及因戰爭監護狀態變得不明或不確定的小孩。

烏克蘭政府最近表示，已有超過1萬4700名兒童被遣送到俄羅斯，其中一些兒童遭到性剝削。

● 莫斯科稱突破烏東2防線 基輔要求西方加速軍援

俄羅斯15日表示，俄軍在烏克蘭東部前線突破兩條烏軍防線；基輔則表示，當地形勢嚴峻，要求西方加速軍事援助，以迎戰預期的俄軍攻勢。

俄羅斯國防部指出，烏軍在盧甘斯克（Luhansk）地區不敵俄軍攻擊，已經撤退，但是沒有提供相關細節。路透社無法獨立查證消息真偽。

● 俄烏戰爭將滿1年 美軍事首長：俄行動、戰略皆敗

俄烏戰爭將屆滿一年，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）說，俄國在策略、行動和戰術上都輸了，正為此付出龐大代價；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預期，烏克蘭將在春季反攻。

支持烏克蘭的盟國14日在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部舉行的一場會議中，承諾持續供應大量彈藥和武器給烏克蘭前線使用。與此同時，俄羅斯正猛攻烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。

● 美採購155公釐砲彈彈藥供烏克蘭 總值158億元

外界擔心烏克蘭正迅速消耗來自美國及其他盟邦的砲彈庫存。美國陸軍14日宣布向兩家公司採購總值5.22億美元（約新台幣158億元）的155公釐砲彈彈藥，要供烏克蘭使用。

美國陸軍在聲明中表示，新的彈藥預計於今年3月開始交付。這項合約是由美國國防部的「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）所資助。

● 俄烏戰爭將滿一年 歐洲議會爭論戰與和

俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會（European Parliament）大會15日討論面對戰事持續該何去何從。首先致詞的歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）指出，未來的路還很長，因戰事將長期持續，而歐盟必須在尋求和平的同時繼續軍援烏克蘭。

雖然多數議員強調對烏克蘭的軍事支援必須更快更多，但也有不少議員質疑歐盟外交部門未積極尋求和平的可能。

● 烏克蘭加入歐盟免費網路漫遊區 整合再跨一步

歐盟執委會（European Commission）14日宣布將與烏克蘭互惠提供跨境免費網路漫遊，使烏克蘭西進融入歐盟單一市場的願望再往前一步。目前烏克蘭在歐盟的難民可使用部分電信商主動提供的優惠漫遊服務。

免費漫遊計畫實施後，烏克蘭人在歐盟使用手機上網將不再需要支付國際漫遊費用，與在國內使用網路相同，歐盟行動通訊用戶前往烏克蘭時也獲同樣優待。（編輯：楊昭彥/核稿：施施）1120215