俄烏戰爭將滿一年 歐洲議會爭論戰與和

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歐盟執委會主席范德賴恩在歐洲議會指出，「俄烏戰爭近一年來，俄國將自己從歐洲完全孤立，蒲亭的帝國夢幻滅，而烏克蘭想融入歐洲的夢想則更壯大」。 （歐洲議會提供）中央社記者田習如史特拉斯堡傳真 112年2月15日

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（中央社記者田習如史特拉斯堡15日專電）俄烏戰爭將滿一年，歐洲議會大會今天討論面對戰事持續該何去何從，雖然多數議員強調對烏克蘭的軍事支援必須更快更多，但也有不少議員質疑歐盟外交部門未積極尋求和平的可能。

歐洲議會（European Parliament）大會本週在史特拉斯堡總部召開，15日一早議程為盤點將近一年的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。首先致詞的歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）指出，未來的路還很長，因戰事將長期持續，而歐盟必須在尋求和平的同時繼續軍援烏克蘭。

波瑞爾說：「我們尋求的不是俄國獲得勝利的和平，想要和平，你需要先贏得戰爭。」他表示，為了穩定的和平，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）必須輸，而歐洲人必須明白，為自由得付出代價。

歐盟行政部門最高首長、執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在議會致詞強調：「這一年來，俄國將自己從歐洲完全孤立，蒲亭的帝國夢幻滅，烏克蘭（想加入歐盟）的夢想則更壯大。」

她認為過去一年來歐盟的3大目標都在落實，一是持續不斷支持烏克蘭抵抗侵略者，二是弱化俄國的戰爭機器，也就是歐盟擺脫對俄能源依賴並制裁俄國石油，使蒲亭的能源脅迫失敗，三是共同建立烏克蘭融入歐洲的未來。

多數發言的議員都支持歐盟援烏加速加大，例如曾任波蘭總理的席多（Beata Szydlo）說：「烏克蘭正在為我們而戰，我們必須在政治、經濟、人道、軍事上支持烏克蘭，要快速決策，沒有政治算計的空間。」

席多還舉出波蘭前總統卡臣斯基（Lech Aleksander Kaczyński）在2008年俄國意圖侵略喬治亞時的談話：「今日喬治亞，明日烏克蘭，下個可能是波蘭。」並批評歐洲當時未聽警訊，繼續與俄國合作、接待蒲亭來訪，提醒此時不該再有姑息想法。

然而，也有不少議員要求歐盟執委會不要只談軍援和制裁，應該提出和平方案。左派議員華勒斯（Mick Wallace）說：「俄國侵略不可原諒，但同樣不可原諒的是西方政治人物尋求讓這場戰爭永無止境，而沒有促進和平談判。」

他甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問歐盟只要求更多武器，卻沒一句提和平，引起議場一陣噓聲。

被批評未積極協商和平的波瑞爾則說，此時談和平不切實際，只會對蒲亭有利，並對質疑他的議員說：「現在是醒來的時候，把你的腳放在地上。」（編輯：張芷瑄）1120215