莫斯科稱突破烏東2防線 基輔要求西方加速軍援

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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，俄軍在烏克蘭東部前線突破兩條烏軍防線；基輔則表示，當地形勢嚴峻，要求西方加速軍事援助，以迎戰預期的俄軍攻勢。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，烏軍在盧甘斯克（Luhansk）地區不敵俄軍攻擊，已經撤退，但是沒有提供相關細節。路透社無法獨立查證消息真偽。

俄羅斯國防部在加密通訊軟體Telegram上表示，「俄軍發動攻勢期間，烏軍亂無章法地撤退到距離先前占領線多達3公里以外」、「即使更強固的敵人第2條防線也遭到俄軍突破，無法守住」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室表示，烏軍在盧甘斯克州擊退俄軍一些攻擊，但是「當地形勢依然艱難」。

克里姆林宮已經加強對烏南和烏東大片地區進行攻擊，外界早已普遍預期，莫斯科將會展開新一波重大攻勢。

毗鄰盧甘斯克州的烏東頓內茨克州（Donetsk）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）已經成為俄軍主要目標。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在上午的戰況更新例行簡報中沒有提到在盧甘斯克州發生重大挫敗，強調烏克蘭部隊在超過20個聚落大小的範圍內擊退敵方攻擊，包括在巴赫姆特和距巴赫姆特西南方150公里的城鎮布格列達爾（Vuhledar）。

澤倫斯基昨天表示，俄軍展開最新攻勢，急於在烏克蘭和盟友凝聚力量之前，盡可能地取得斬獲。

他告訴正在比利時布魯塞爾開會的北大西洋公約組織（NATO）成員國國防部長：「那是為何速度至關重要。什麼都要快：通過決定、執行決定、運送補給品、訓練。速度可以救人性命。」

盧甘斯克州長赫戴（Serhiy Haidai）今天也表示，俄羅斯在盧甘斯克州大舉投入重裝備並且動員部隊，但是烏軍仍然守住當地。

赫戴說：「發生諸多砲擊…一波又一波攻擊來自四面八方。我們看到他們正在調動那些被動員的人（到前線），也看到他們投入更多重裝備。」

但赫戴強調：「散播所謂我方守軍已經退出盧甘斯克州行政邊界線消息的人，這種消息與事實不符。」

考量到俄軍於2月24日侵略屆滿周年之前連月挫敗，若於此刻拿下巴赫姆特，將會讓莫斯科取得往頓內茨克州兩座較大城鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）推進的墊腳石。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）表示，巴赫姆特「家家戶戶周圍」都在進行戰鬥，「形勢依然極度艱困，但是仍然在我軍掌控之下，而且前線的位置沒有改變」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120215