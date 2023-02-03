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烏克蘭控俄國綁架走私烏國孩童 迫賣淫拍不雅片

2023/2/3 16:33
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭國會人權專員魯賓內茲今天指控俄羅斯綁架烏克蘭兒童，強迫他們賣淫並拍攝不雅影片，呼籲烏國警方、網路警察及檢察官設法找到並嚴懲犯罪者。

法新社報導，魯賓內茲（Dmytro Lubinets）在通訊軟體Telegram上發文指出：「Telegram頻道顯示，俄羅斯人正在綁架烏克蘭孩童，並強迫他們拍攝色情片。」

他舉例，有1名年屆學齡的男童被標價25萬盧布（約新台幣10萬5000元），並稱男童是烏克蘭的孤兒。

魯賓內茲也公布一段通訊軟體WhatsApp上的對話截圖，據稱對話中的2人正在討論利用一名男童拍攝兒童色情片，其中一人說：「他是從烏克蘭被帶來的，來自孤兒院、無親無故。」

他還說，「他們替他（男童）預定了一系列拍片行程」，並稱「我們正在為這類工作引進孩童，這已經不是我們第一次這麼做了」。

魯賓內茲沒有說明他如何取得這些對話紀錄，但呼籲烏國警方、網路警察及檢察官設法找到並嚴懲犯罪者，「俄羅斯聯邦正在陰險地綁架、殺害、拐騙和強姦我們的孩子…當今世界怎麼會發生這種事？！」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120203

#魯賓內茲
#烏克蘭
#烏國
魯賓內茲
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