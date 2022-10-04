俄烏戰爭破壞環境生態 烏克蘭估損失上兆台幣

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）俄烏戰爭開打7個多月，造成的損失當中也包含對環境的破壞。烏克蘭政府估計，戰爭已讓數以百萬公頃的自然保護區面臨威脅，環境破壞帶來的損失，總計約360億歐元（約1兆1269萬新台幣）。

路透社報導，烏克蘭環境部長史特雷斯（Ruslan Strilets）今天在法國史特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會（European Parliament）一場聽證會上簡報，向歐洲議會議員表示，烏克蘭1/5的保護區面臨遭破壞的風險，另外約有2000筆環境破壞案件紀錄。

根據烏克蘭政府估計，俄烏戰爭所導致的空氣汙染損失，至今約達250億歐元（約新台幣7830億），另外尚需114億歐元（約新台幣3568億）來解決土壤破壞問題。

史特雷斯說，長達7個月多之久的戰爭已製造3100萬噸的二氧化碳排放量，約相當於紐西蘭一年的排放總量。他是引用烏克蘭政府所設之新方法計算出環境破壞程度。

他也說，重建遭戰爭破壞的基礎建設和建築物，還會再產生7900萬噸的溫室氣體排放量。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1111004