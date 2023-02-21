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俄全面入侵近1年 聯合國：烏克蘭逾8000平民喪生

2023/2/21 22:03
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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）聯合國人權辦公室今天說，自俄羅斯近一年前全面入侵以來，烏克蘭已有超過8000平民遇害，而且這個數據只是「冰山一角」，還有數千人被認為已經喪生。

路透社報導，最新的死亡人數與2月稍早公布的7199人相比，大幅向上修正。聯合國人權辦公室還說，約90%的罹難者死於爆炸性武器。

聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）在聲明中說：「我們的數據只是冰山一角，平民的死傷令人難以忍受。」

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人包格納（Matilda Bogner）說，觀察團認為還有數千名平民的死亡數據有待統計，其中許多是在烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），該城目前在俄羅斯控制之下。

聯合國的死亡人數統計包括馬立波的2000名平民，馬立波遭俄軍圍困3個月，並將其夷為平地以前，當地人口約45萬。

包格納告訴媒體：「我們有尚未核實的資訊顯示，這些數據比我們記錄的高出數千，其中有一大部分來自馬立波。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120221

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#馬立波
#聯合國
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