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干預大選案 大陪審團建議起訴未說是否包括川普

2023/2/22 15:07
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）調查美國前總統川普是否干預2020年大選的大陪審團今天建議提出多項起訴，這是川普可能面臨法律危險，迄今最強烈的訊號。

法新社報導，陪審團花費長達7個月調查川普是否違法，主席科爾斯（Emily Kohrs）今天對本地和全國媒體透露調查結果，儘管並未明說鎖定的目標。

她說：「當然有些你認識的名字，也可能有你不認得的。」

她告訴「微軟國家廣播公司」（MSNBC），有10多人被列入目標。

檢方花了2年時間，調查川普和其盟友是否為了推翻敗選結果而犯罪。

已知的目標包括川普的前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和16名假冒總統「選舉人」並簽名謊稱川普贏得喬治亞州的共和黨激進分子。

科爾斯不願透露川普是否被列入建議起訴名單，但她告訴「紐約時報」，大家應該「不會對陪審團的調查感到震驚」。

23位陪審員向75名證人取得證詞，包括川普前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）和朱利安尼。

科爾斯告訴紐時：「我跟你們說，假如陪審團公布建議的罪名，也不會出現什麼劇情直轉直下的情況。」

「你們大概已經可以猜到有什麼，我已經很努力在委婉表達了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120222

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