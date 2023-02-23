法外交部：俄烏戰爭牽連印太 將增加與台合作

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國外交部發言人與亞洲與大洋洲部門主管在21日新聞簡報中回應中央社提問，表示俄烏戰爭牽連全球，印太是歐盟相當關注的地區，且都認為增加與台灣的合作相當重要。

俄烏戰爭將滿一週年，衝突的衝擊仍波及全球。法國外交部發言人勒讓德爾（Anne-Claire Legendre）與外交部亞洲與大洋洲部門副主任馬爾基西奧（Stephen Marchisio）21日邀請印太地區駐法外國記者，舉辦「俄烏戰爭一週年」新聞簡報會，談論戰爭現況與未來走向。

此次為非公開簡報，但在中央社確認後，法國外交部同意公開部分簡報與答問內容。

勒讓德爾在座談中首先表明法國立場，指明俄羅斯在未遭到任何挑釁下對一個主權國家非法入侵，完全違反聯合國憲章與國際人道法；俄羅斯企圖竄改歷史，侵害鄰國的主權與領土完整。

勒讓德爾說，法國與歐盟決心支持並協助烏克蘭捍衛自己的領土與主權，並表示俄羅斯過去一年的5大挫敗，包括戰術和外交失敗、在歐盟與北大西洋公約組織（NATO）上的分別失利，以及戰爭罪與違反人道罪的道德挫敗。

她強調，法國並未與俄羅斯開戰，也不想與之作戰，「但如總統馬克宏（Emmanuel Macron）所言，俄國不能也不會獲勝，我們已準備好面對延長的戰爭、長期支援烏克蘭」，並表示法國仍會維持與俄國的溝通管道，以便未來條件許可時能進行談判。

除印度、新加坡、泰國記者提問外，中央社也向法方提出兩個問題：首先是面對中國在印太地區的威脅，法國將如何與台灣合作來嚇阻中國？第二則是法國政府對於中國自詡為「和平調解者」並提出「和平計畫」的看法與期待。

馬爾基西奧回覆中央社指出，法國與台灣在科技、經濟與文化合作上有完整的政策與投入。「法國和歐盟成員國都一樣，對我們而言，維持這項政策並增加與台灣的合作非常重要。」

法國外交部提及與台灣經濟合作不易，「因台灣產業非常競爭，但我們有非常吸引人的商業計畫，也希望台灣投資進入法國，這並非短期可達成，但正在努力中」。外交部雖未明言，但指的很可能是台灣的半導體等科技產業投資。

馬爾基西奧表示法國仍維持「一中政策」框架，隨即他也強調，「不過一中政策完全不會阻擋法國推進這些合作」。

勒讓德爾回覆中央社時則說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）去年11月早已提出10點和平計畫，卻沒得到莫斯科任何回應。法國分析，「莫斯科目前沒有顯露任何想要談判解決衝突，並回復烏克蘭領土完整與主權的意願」，因此「現階段沒有談判的空間」。

至於中國角色，勒讓德爾指出，與中國的對話是基於俄烏衝突的事實，也就是俄國與烏克蘭不能被「等同視之」，且「我們必須承認只有一個侵略者，也就是俄國」。

她說：「我們期待中國作為聯合國安全理事會常任理事國能承擔建設性的角色。有鑒於中俄兩國關係，中國應向俄國當局提出這些問題，好讓莫斯科重新成為國際社會負責任的一員」。

簡報會中法方多次強調，這場戰爭並非只牽連歐洲，而是對世界帶來災難影響。首先是破壞國際秩序；第二則是使全球經濟波動，包括能源價格飆升，且俄羅斯對烏克蘭的封鎖也使糧食安全受到威脅。

馬爾基西奧說，目前亞洲政府對俄烏戰爭立場各異，法國和所有亞洲夥伴的溝通管道保持暢通、持續討論。

他也提醒，俄烏戰爭並不會讓歐盟失去對印太地區的關注。「部分亞洲夥伴擔心歐盟眼下只聚焦烏克蘭；其實不然，法國與歐盟領袖仍有很重要的印太地區議程」。（編輯：郭中翰）1120223