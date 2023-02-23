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曾聖光募款案遭質疑 發起單位交代額外捐款去向

2023/2/23 09:29（2/23 10:29 更新）
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「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇處理曾聖光（圖）募款專案過程遭質疑。（烏克蘭喀爾巴阡山武裝部隊提供）
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（中央社台北23日電）「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇處理曾聖光募款專案過程遭質疑，中心今天指出，專案去年11月底停止後，協會2月11日發現還有9筆捐款，其中5筆退回捐款人，另4筆轉給曾家。協會承認專案結束後未確保所有管道停止募款確為疏失，對此深表歉意，並說將強化內部管理流程。

名為許美華的臉書帳號2月10日發文，根據未透露姓名身分的網友爆料，指台灣-雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）之前幫前往烏克蘭參加志願軍陣亡的花蓮阿美族退役軍人曾聖光募款，沒想到募款專案於去年11月25日結束後卻又重啟，但曾聖光家屬並未委託協會重啟募款，也未在原本的專案結束後再收到的款項。

台灣-雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）今天在臉書貼文說明，「聖光回家了」募資案所有款項均已交付給家屬。對於因溝通等因素引起的紛擾，台灣中心向家屬與相關人士表達歉意。

台灣中心在貼文中說，國際人道建築與教育協會於去年11月8日開始「聖光回家了」專案募款，裘振宇當時是協會理事長，募款至年11月25日結束，並於11月30日將募得的新台幣437萬6991元全數交付曾聖光家屬。

協會工作人員於今年1月18日登入NetiCRM（非營利組織專屬支持者關係管理系統）時，發現該專案仍為開啟狀態，隨即將其關閉。之後於2月11日查核發現共有9筆捐款，其中5筆透過線上捐款，款項已退回捐款人；另外4筆直接匯入協會銀行帳戶，因未附聯絡資訊，因此依原指定用途轉給曾聖光家屬。

台灣中心說，協會絕非刻意重新開啟募款，也未在專案結束後進行任何宣傳，但協會未確保所有管道均完全無法付款，「確為協會疏失」，協會將強化內部管理流程，包含系統登入權限控管、金流查核與系統操作教育訓練。

這篇貼文有附有若干圖檔，顯示去年11月25日募款專案結束後9筆捐款的來源與流向。

此外，貼文也提供若干檔案，說明台灣中心計畫執行與收支的情況。貼文說，去年6月以後的支出正由當地協會整理單據中，未來將公開以供查核。（編輯：周永捷）1120223

#曾聖光
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