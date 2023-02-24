印度提升煤炭生產目標 減少進口依賴

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度正積極提升國內煤炭產量，希望能於2025年把產量提升到13億1000萬噸，以減少對進口市場的依賴。

印度煤炭部（Ministry of Coal）今天宣布，國內煤炭產量的增長速度正持續加快，去年4月至今年1月間，國內煤炭產量已經達6億9825萬噸，和前一年同期的6億197萬噸相比，增長超過16%。

在這段期間，國營印度煤炭公司（Coal India Limited; CIL）的產量，自4億7812萬噸增至5億5093萬噸，增長15.23%。

煤炭部也提到，印度國內煤炭產量過去數年間成長同樣亮眼，2021至2022財政年度產量達7億7800萬噸，和2019至2020財政年度7億3087萬噸相比，成長了6.47%。

印度的財政年度是從每一年的4月到隔年3月。

煤炭部將2024至2025財政年度的國內煤炭產量，設定於13億1000萬噸，並希望於2029至2030財政年度增至15億噸。

為此，煤炭部正與相關中央政府部門及各地方政府協調，透過開發新礦區及增加現有礦區開採量來達成目標。

煤炭部說，在電力需求增加拉抬煤炭需求之際，國內產量的增加將有助減少煤炭進口需求。

印度煤礦蘊藏量高居全球前5名，但受限於開採技術與效率，對於進口的依賴度仍高，過去5個財政年度，每年平均進口2億2326噸的煤炭。

另一方面，國際能源總署（IEA）去年12月發布的「2022年煤炭報告」（Coal 2022）預測，印度煤炭產量將於2025年突破10億噸。

在印度，火力發電占整體發電量總比約73%，而且水泥、鋼鐵等產業也都需要煤炭。

印度是全球兩大煤炭消費、生產兼進口國之一，另一個是中國。「2022年煤炭報告」稱，印度煤炭消費量自2007年以來，每年平均成長6%，會持續做為全球煤炭需求的驅動引擎。（編輯：張芷瑄）1120224