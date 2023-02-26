印度國造輕型戰機 首次參加境外空軍演習

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（中央社記者林行健新德里26日專電）阿拉伯聯合大公國主辦的「沙漠之旗」聯合空軍演習明起登場，印度出動國造「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，這也是印度光輝型戰機首次到境外參加國際性的聯合軍事演習。

今年的沙漠之旗（Desert Flag）聯合空軍演習將於2月27日至3月23日在阿拉伯聯合大公國舉行，包括法國、澳洲、西班牙、摩洛哥、巴林、韓國和美國等多個國家的空軍參加。

印度空軍昨晚宣布，印度派出的110名空軍官兵、5架光輝型戰機和兩架C-17戰略運輸機，已經飛抵達夫拉（al-Dhafra）空軍基地。

新聞稿指出，這是印度光輝型戰機首次出國參加多國空軍演習，參加此類軍事演習有助印度空軍學習他國空軍的長處。

光輝型戰機是由印度斯坦航空公司（HAL）製造，2001年首飛，軍事迷將它定位為第4代戰機，經常拿來與中巴合作生產的梟龍戰機作比較。它雖曾多次在國際航空展或國防展亮相，但從未參加國際性的軍事演習。

印度空軍目前擁有大約40架光輝型戰機，2021年又下訂單購買83架後續「光輝1A型」機種。另方面，研發中的「光輝2型」據報已達4.5代戰機水準，預定2、3年內首飛，2030年開始量產。

媒體報導，印度正積極向外國推銷光輝型戰機，對象包括埃及和阿根廷等國家。（編輯：馮昭）1120226