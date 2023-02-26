澳洲大學教授赴巴紐遭綁架一週後獲釋 綁匪在逃

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（中央社莫士比港26日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞崎嶇高地的武裝綁匪日前綁架澳洲南昆士蘭大學考古學家巴克等人，歷經一週緊張的警匪協商後，巴克等3名人質今天獲釋，但當局未能趁支付贖金當下逮住綁匪。

綜合法新社與路透社報導，在官員宣布人質平安獲釋後，有人看到紐西蘭籍的巴克（Bryce Barker）教授與他的2名巴紐同事在首都莫士比港（Port Moresby）機場的跑道上，與警方並行。

巴紐總理馬拉普（James Marape）表示：「對所有參與者來說，這是緊張的一週。讓人質最終得以平安歸來，重回我國安全人員的照護，對於我國非常重要。」

澳洲南昆士蘭大學（University of Southern Queensland）教授巴克與另外2名女性人質，19日在博薩維山（Mount Bosavi）附近一處林木蓊鬱的偏遠地區，遭20名武裝人士持槍挾持，當地位於莫士比港西北方約570公里。

博薩維山政府官員賽亞卡（Alphonse Seiyaka）指出，獲釋的另外兩人為南昆士蘭大學博士生貝尼（Teppsy Beni）和巴布亞紐幾內亞國家博物館（Papua New Guinea National Museum）研究人員黑羅（Jemina Haro）。

馬拉普說，3名人質看起來都沒受傷，但他們經歷這場「隨機性的投機犯罪」後，「精神顯然受創」。

綁匪本週稍早已釋放同一群被綁學者中的另一名女性。

綁匪起初要求100萬美元（約新台幣3067萬元）贖金，接著降低價碼並放棄24小時期限。賽亞卡表示，軍方交錢換回人質當下，綁匪隨即「逃進樹叢裡」，當局「並未抓到綁匪」。

澳洲與紐西蘭外交部長樂見人質獲釋消息，並感謝巴紐當局致力搭救。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120226