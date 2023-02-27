獨盟東京演講會 籲日本政府正視台灣存在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台獨聯盟日本本部委員長、旅日醫師林建良26日在東京演講時表示，盼日本正視台灣的存在，給台灣一個法律依據，如同美國有一部台灣關係法。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京27日專電）台獨聯盟日本本部委員長、旅日醫師林建良昨天在東京一場演講會中表示，盼日本正視台灣的存在，給台灣一個法律依據，如同美國有一部台灣關係法；他也盼台日展開安保對話。

在228事件76週年前夕，獨盟日本本部昨天在東京舉辦一場以「台灣的現況與展望」為題的演講會，由林建良與獨盟日本本部成員、日本台灣基進之友會會長林省吾演講。演講會一開始，全體先為228事件罹難者默哀。

林建良在演講中指出，國民黨聲稱「票投民進黨，青年上戰場」，這是一種選舉操作。恰好相反，一旦國民黨執政，更易引發戰爭。台灣如果不投降，中國攻打台灣就須付出極大的代價，而中國會發動戰爭的前提就是：台灣很快就會投降。

他說，中國常以「台獨等於戰爭」的說法來恫嚇台灣人，但他認為應該是「戰爭等於台獨」，如果中國真的武力犯台，台灣不能獨立的理由就不存在了。

這場演講會聽眾包括日本前自衛艦隊司令官、退役海將松下泰士、陸上自衛隊退將渡部悅和、日本李登輝之友會會長、拓殖大學前校長渡邊利夫、台僑團體全日本台灣連合會會長趙中正等人。

在提問時間，渡部悅和透過書面提問表示贊同「台灣有事就是日本有事」的說法，但想知道日本能做什麼？台灣對日本政界、財界及國防相關人士有何期待？

林建良回應，台灣人對日本期待很大，超乎日本人的想像。台灣人認為台灣有事之際，日本一定會伸援，想法很天真。若說日本能做什麼？他首先是期待日本政府正視台灣的存在。在日本的法律上，台灣不是地方、也不是國家。如果以人做比喻，就是人是存在的，但無戶籍，是黑戶。

他說：「我們台灣人期待的是，蔡英文總統2019年3月1日接受產經（產經新聞）專訪時說的，想與日本進行安全保障對話。」

他希望日本的財界、選民能要求日本政府讓台灣有一個法律的依據，就如同美國有一部台灣關係法一樣，希望日本政府能把目前台日之間一些約定予以法制化，正視台灣的存在即可。他認為，即便台灣人的心意如此謙卑，但日本政府卻漠視。

他說，如果是實際上從事與安保有關的人士就知道，這是日本的問題。並非日本在保護台灣，是因為日本沖繩有美軍基地，台灣被間接保護著。其實是台灣在保護日本的海上航道，現在的日本根本沒有在保護台灣，今後務必一起互相保護。

他提出警語，日本未曾經歷過的是南方有敵人，一旦台灣納入敵營，無疑日本將體驗南方有敵人的情況，根本無法守護沖繩列島。他呼籲日本人應有責任意識，成為有責任感的日本人。

有日本聽眾問及對於台灣有「中共同路人」，是否有防衛對策的問題時，林省吾答說，台灣與中國早已是處於戰爭狀態，譬如說媒體戰，或者所謂的「混合戰」，中國藉由媒體或社群網站侵犯台灣的情況已存在，有必要防範假訊息等。

演講會後，退役海將松下泰士在受訪時被問及台美加強軍事交流，以及進行外交、國防會談一事。他說，這樣的交流是好事，如果能形成嚇阻力就很好。讓中國覺得台灣不好惹，是很重要的。

他說，台美的軍事交流加強，日本還沒做到那樣的程度，但大家都認為不做不行，這是政治上的問題，或許不是自衛隊的問題。他認為，自衛隊的人都覺得不做不行。

因為即使不是台灣有事（台海戰爭），台灣也是重要地方，考慮到日本的經濟、國防，台灣絕對是重要的島，無論如何希望台灣一直維持是個民主國家。

他說：「就如演講中（林建良）所說的，台灣是站在最前線，一定要守護台灣才行，大家都有這種想法，現在就差一步而已。現在已不是揣摩中國意向的時候了。」（編輯：郭中翰）1120227

台獨聯盟日本本部委員長林建良（台上右2）26日在東京演講表示，台灣人期待的是如蔡英文總統2019年3月1日受訪時所說，盼台日進行安保對話。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月27日