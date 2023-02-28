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白俄總統訪中 中國大使稱兩國是肝膽相照夥伴

2023/2/28 16:28
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（中央社台北28日電）白俄羅斯總統魯卡申柯28日到中國國是訪問，他在俄烏戰爭中挺俄的立場讓此行受到關注。中國駐白俄大使謝小用表示，中白在政治領域上是「肝膽相照的戰略夥伴」，這次將簽署諸多合作文件。

中國駐白俄羅斯大使館官方網站27日發布謝小用接受白俄羅斯國家通訊社專訪內容。

謝小用說，應中國國家主席習近平邀請，2月28日至3月2日，盧卡申柯（Alexander Lukashenko）將對中國進行國事訪問。雙方將就雙邊關係、兩國各領域合作及重大國際和地區問題深入交換意見，並簽署政治、經貿、金融、工業、農業等諸多領域合作文件。目前雙方正就相關工作進行溝通協商。

謝小用說，在政治領域，中白是「肝膽相照的戰略夥伴」。雙方「尊重並支持各自選擇的發展道路和內外政策」，在主權、獨立和領土完整等涉及彼此核心利益的問題上相互堅定支持。中方反對外部勢力干涉白方內政，反對對白國進行無理單邊制裁，白方在涉台、涉疆、涉港等問題上也支持中方。

在談到「降低國際貨幣結算中對美元的依賴」時，謝小用稱，美元霸權是世界經濟不穩定性和不確定性的主要根源，上海合作組織、金磚國家、東協等多邊架構組織內積極推進本幣結算。

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他說，目前包括白俄羅斯在內的越來越多的國家已將人民幣納入外匯儲備，人民幣成為更多國家認可的避險貨幣。中方將繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作，支持境外國家和地區發展當地人民幣外匯市場。

執政近30年的魯卡申柯是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的重要盟友。就在魯卡申柯訪問中國的前夕，歐盟（EU）27日指出，由於白俄當局持續打壓國內反對派並支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，歐盟已經把針對白俄羅斯的制裁延長一年。（編輯：張淑伶/邱國強）1120228

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