義國非法移民船難 梅洛尼：停止離境為解方

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（中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電）義大利26日發生非法移民船難事件，罹難人數仍持續攀升。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）認為，以人道方式認真處理的唯一方法，是讓非法移民停止離境（離開母國）。

一艘滿載非法移民的木製帆船22日從土耳其啟航，由於海象惡劣於26日在斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）撞上岩礁沉沒，斯特卡托迪庫特羅位於義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）的海濱度假村。船上移民多來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬利亞等國。

「安莎通訊社」（ANSA）28日報導，救援人員今天在斯特卡托迪庫特羅海灘發現一具男子屍體，罹難人數攀升至64人，搜救行動仍持續進行。

「共和報」（La Repubblica）27日報導，根據倖存者說詞，船上約200名非法移民，其中許多是兒童或青少年，目前有81人生還，除罹難64人外，還有40餘人失蹤。國際移民組織（IOM）預估罹難人數逾百人。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）28日報導，無國界醫生組織（MSF）感到非常不滿，批評悲劇是義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）推動制裁和限制非政府組織海上救援法令的後果。

無國界醫生組織營運的救難船Geo Barents於24日未即時向義大利當局提供所需訊息罰款1萬歐元，救援船被行政拘留20天。這也是第一艘依據義大利政府頒布新法令的受罰船隻。

無國界醫生組織說：「因拯救生命受罰是不可接受的」，正考慮提出上訴。

不過，皮安特多西認為，「（對自己家鄉）絕望永遠不能成為危及孩子生命的旅行條件理由」，這番言論隨即引發風暴，認為不人道。

皮安特多西說：「他立即前往沉船現場，代表自己和整個政府向倖存者表示對罹難者的哀悼和聲援」。他說：「我想避免這些大屠殺，但悲劇與新規則無關。」

梅洛尼重申：「我們不會阻礙對遇難者的營救，但我們不會讓船隻在海上停留數天。我們也將保證移民能夠立即得到幫助」。

根據皮安特多西和梅洛尼觀點，非政府組織應優化救援船隻，不是用諸如橡皮艇的脆弱船隻救援。人道主義船隻救援非法移民後，應立即航向指定的港口，並非等待載滿其他非法移民後才航向指定港口，才能真正確保非法移民者安全。

梅洛尼表示，義大利政府將致力防止悲劇再發生。她在27日接受Bruno Vespa採訪時說：「以人道的方式認真處理此事的唯一方法是停止離境」，但這一點需要歐洲共同努力並處理外，還要迅速採取行動。

她已致函歐洲理事會和歐盟委員會就2022年底歐洲理事會討論的移民議題應立即具體化。（編輯：黃自強）1120228