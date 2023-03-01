力阻華為取得美國科技 美商務部評估相關政策

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國商務部官員今天表示，商務部目前正在評估前政府一項政策，根據這項政策，部分低於「5G級別」的美國科技仍可取得許可，將商品輸給列入黑名單的中國電信設備大廠華為。

路透社報導，負責監督出口管制政策的商務部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）在國會聽證會中說：「前政府一項許可規範依舊適用於華為。這項規範允許5G以下、雲端以下級別的商品過關。我會說，這些全都在評估之中。」

艾斯特維茲是出席聯邦眾議院外交事務委員會召開的聽證會，並在作證時做出上述說明。這場聽證會意在審查中國對美國國安的影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華為是2019年被美國商務部列入出口管制「實體清單」（Entity List）的中企之一。除非獲得許可，否則美國企業不得將特定物件交易給實體清單上的公司。

美國官員一向憂心華為的5G無線網絡設備恐讓中國政府暗中監視美國通訊。華為則否認它構成安全風險，公司創辦人也曾表示，華為將抵制北京當局在獲取公司數據上的一切努力。

根據眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說法，2022年1月至3月期間，經商務部批准與實體清單中企進行貿易的許可申請，價值超過230億美元。今天的聽證會上，麥考爾當面要求艾斯特維茲，商務部核發許可的舉措，應與美國政府將華為及類似企業排除在外的廣泛作為同步。

艾斯特維茲說：「前政府一項許可規範依舊適用於華為。這項規範允許5G以下、雲端以下級別的商品過關。我會說，這些全都在評估之中。」

他補充表示，實體清單下的限制措施，一般並不規範出口的「全面禁運」，而是反映針對某些特定出口的具體作為。

另外，美國商務部2020年採取行動，除非獲得許可，否則半導體廠商禁止將含美國技術與軟體的半導體晶片賣給華為。

美國政府其它單位也對華為採取了行動。美國聯邦傳播委員會（FCC）禁止美國無線通信商用聯邦資金購買華為網絡設備，並在去年以國安為由，禁止批准美國新的通訊設備採用來自華為的產品。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120301