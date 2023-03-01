為增加國防開支 丹麥國會通過廢除國定假日

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（中央社哥本哈根28日綜合外電報導）丹麥國會今天通過一項備受爭議的法案，廢除國定假日「大祈禱日」（Great Prayer Day），以在俄烏戰爭後為增加國防開支提供資金。

法新社報導，數週來，大批示威民眾走上哥本哈根街頭，抗議相關計畫，國會今天仍以95票贊成、68票反對通過該法案。

由社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的左右共治政府聯盟去年12月掌權後，今年1月宣布上述計畫；基督教節日「大祈禱日」每年落在復活節後的第4個星期五，可溯至1686年。

丹麥政府表示，拜每名勞工額外工作7.4小時所賜，廢除「大祈禱日」將為國庫挹注30億丹麥克朗（約新台幣131億元）。

約有5萬民眾在2月初上街抗議這項計畫，是丹麥10多年來最大的示威活動。抗議群眾聚集在國會外，高舉寫著「別插手我們的假期」、「對戰爭說不」等標語。

佛瑞德里克森希望藉由廢除「大祈禱日」產生的資金提高國防預算，以便提前3年，也就是在2030年就實現北大西洋公約組織（NATO）設定國防開支占國內生產毛額（GDP）2%的目標。

丹麥政府原先計劃於2033年達成上述目標，但在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，當局認為有必要加緊腳步。

佛瑞德里克森1月表示：「我不認為額外工作1天是個問題。」她向國會報告這項計畫時補充說：「我們在國防安全、醫療保健、精神病治療和綠色轉型等方面面臨龐大支出。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120301