反川普成共和黨眼中釘 麗茲錢尼獲聘大學任教

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國維吉尼亞大學（University of Virginia）今天表示，共和黨籍的前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）已獲聘在該校任教。

法新社報導，麗茲‧錢尼去年在共和黨黨內初選敗給提倡選舉陰謀論的候選人，因而卸下眾議員職位‧如今她將獲聘在維吉尼亞大學政治中心任教。

56歲的麗茲‧錢尼是美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的女兒，由於她是美國國會調查2021年1月6日國會山莊遇襲事件的委員會成員，還曾批評前總統川普（Donald Trump）煽動群眾，因此遭到共和黨內唾棄。

麗茲‧錢尼在共和黨的懷俄明州聯邦眾議員初選落敗，被視為錢尼家族與這個美國最保守州之一長達40年政治關係的結束。

麗茲‧錢尼發表聲明說：「維護我們的共和立憲制是我們這個時代最重要任務，我們國家的年輕人將在這方面扮演重要角色。」

她還提到：「我希望自己在維吉尼亞大學政治中心和更廣泛社區的工作有助於尋找恆久解決之道，不僅是維護，而且也能強化我們的民主。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120302