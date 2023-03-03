歐盟主席將訪華府會拜登 談乾淨能源和供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮表示，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩3月10日將在華府與美國總統拜登討論乾淨能源和供應鏈等議題。目前歐洲國家正擔心美國新的補貼措施會不利於它們的經濟。

路透社報導，拜登（Joe Biden）的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）是一項規模4300億美元的支出計畫，將大規模補貼美製產品，並把目標擺在因應氣候危機和推廣再生能源上。

然而此法引來歐洲不滿。歐盟執委會上月提出「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）來回應美方措施。

白宮表示，拜登將與范德賴恩（Ursula von der Leyen）「討論美國-歐盟協作，透過投資以安全供應鏈作為基礎的乾淨科技，來對抗氣候危機」。

白宮聲明另提到，拜登與范德賴恩也將評估一年前成立的能源安全聯合任務小組，該小組成立目的是為了協助歐盟降低依賴俄羅斯化石燃料；兩人還會討論中國構成的威脅。

華府及其盟友近幾週表示，中國正在考慮提供武器給俄羅斯，但北京否認。拜登幕僚未公開提出證據。（譯者：楊昭彥）1120303