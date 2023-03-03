更多編輯台推薦新聞：
影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

歐盟主席將訪華府會拜登 談乾淨能源和供應鏈

2023/3/3 06:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮表示，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩3月10日將在華府與美國總統拜登討論乾淨能源和供應鏈等議題。目前歐洲國家正擔心美國新的補貼措施會不利於它們的經濟。

路透社報導，拜登（Joe Biden）的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）是一項規模4300億美元的支出計畫，將大規模補貼美製產品，並把目標擺在因應氣候危機和推廣再生能源上。

然而此法引來歐洲不滿。歐盟執委會上月提出「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）來回應美方措施。

白宮表示，拜登將與范德賴恩（Ursula von der Leyen）「討論美國-歐盟協作，透過投資以安全供應鏈作為基礎的乾淨科技，來對抗氣候危機」。

白宮聲明另提到，拜登與范德賴恩也將評估一年前成立的能源安全聯合任務小組，該小組成立目的是為了協助歐盟降低依賴俄羅斯化石燃料；兩人還會討論中國構成的威脅。

華府及其盟友近幾週表示，中國正在考慮提供武器給俄羅斯，但北京否認。拜登幕僚未公開提出證據。（譯者：楊昭彥）1120303

#拜登
#范德賴恩
#歐盟執委會
拜登
控個資保護不足 土耳其對TikTok罰款俄烏戰事超過一年 美公眾挺烏出現鬆動
范德賴恩
北愛爾蘭貿易規則調整 英相：英貨物更順利入北愛BBC：歐盟主席和英相會商 同意調整脫歐北愛協議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
控個資保護不足 土耳其對TikTok罰款