加拿大衛生部許可 生物科學公司獲准銷售古柯鹼

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（中央社渥太華2日綜合外電報導）加拿大生物科學公司「陽光地球實驗室」（Sunshine Earth Labs）今天宣布，公司已獲准生產和銷售古柯鹼，這反映出加拿大聯邦衛生機構試圖改善國內藥物成癮人士的安全狀況。

法新社報導，陽光地球實驗室的許可是在持有少量古柯鹼、海洛因和其他硬性藥物（hard drugs）除罪化政策實施後所取得，這項政策是為應對鴉片類藥物過量服用的危機，此危機已造成加拿大國內數以千計民眾喪命。

加拿大去年5月宣布要在卑詩省（British Columbia）實施試驗計畫，從2023年1月31日起3年內，持少量硬性藥物不會被逮捕或指控。目的是消除吸毒污名化，以利人們尋求幫助。

陽光地球實驗室透過聲明指出，公司已獲得加拿大衛生部許可，可以「合法擁有、生產、銷售和配銷古柯葉和古柯鹼」，還有嗎啡、「搖頭丸」主成分MDMA及海洛因。

另一家一直以來都在製作大麻萃取物的生物科學公司Adastra Labs在今年2月也取得類似許可，獲准生產及銷售裸蓋菇素（psilocybin）、脫磷酸裸蓋菇素（psilocin），這些迷幻劑有類似麥色酸二乙醯胺（LSD）幻覺劑的效果。

加拿大卑詩省成為北美洲第2個持有硬性藥物除罪化的司法管轄區，美國俄勒岡州已於2020年11月實施相同政策。

卑詩省自2016年宣布進入公衛緊急狀態以來，已有超過1萬人因用藥過量死亡，這代表每天約有6人死於藥物過量中毒，加拿大全國用藥過量的死亡數則已超過3萬人。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳彥鈞）1120303