英王查爾斯將訪法德 首度以國王身分國是訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）白金漢宮今天宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將於本月稍晚訪問法國和德國，這是他作為英國國王的首次國是訪問。

法新社報導，查爾斯三世選擇訪問德法這兩個歐洲國家和親密盟邦，被外界普遍視為是英國脫歐後試圖建立橋梁的努力。

查爾斯三世將於3月26日至31日訪問法國和德國，也就是5月6日加冕典禮之前。

白金漢宮表示，此行將是慶祝英法德的共同歷史和價值觀、對環境保護的承諾以及在烏克蘭戰爭中合作的機會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

查爾斯三世和他的妻子卡蜜拉（Camilla）3月26日至29日將訪問法國，並與總統馬克宏（Emmanuel Macron）一起在巴黎凱旋門舉行紀念儀式和敬獻花圈。

查爾斯三世將在法國參議院發表演說，而卡蜜拉會和法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）在奧塞美術館（Musee d'Orsay）為馬奈（Edouard Manet）和竇加（Edgar Degas）新展覽正式揭幕。（譯者：陳昱婷）1120303