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英王查爾斯三世郵票亮相 4月初開賣

2023/2/8 12:20（2/8 12:29 更新）
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英國皇家郵政8日公布首款印有國王查爾斯三世肖像的郵票。（路透社）
英國皇家郵政8日公布首款印有國王查爾斯三世肖像的郵票。（路透社）
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）去年9月登基，英國皇家郵政（Royal Mail）今天公布首款印有他肖像的郵票。

路透社報導，今天公布的查爾斯三世「日常」郵票，是英國在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世之後所進行的最新改版作業之一。

新郵票有查爾斯三世頭像以及郵票面值，將於4月4日起全面開賣。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導稱，這款極簡、樸素、沒有王冠或任何裝飾的郵票，有先獲得查爾斯三世本人的批准，與出現在新硬幣的官方肖像是相同的。

皇家郵政對外事務與政策主管高德（David Gold）說：「國王不戴王冠的作法是有先例的。」

伊麗莎白二世去年9月8日駕崩，在位70年，為英國歷史上在位時間最長的君主。

商家將繼續出售手上現有的女王郵票，等皇家郵政存貨用完之後會補進新郵票。

新郵票上查爾斯三世的肖像，取材自英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）替英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）設計的圖案。印有查爾斯三世肖像的硬幣目前已經在市面流通。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120208

#查爾斯三世
#郵票
#英國
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