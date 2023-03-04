比利時女子16年前殺害5名子女 如願接受安樂死

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）比利時籍女子雷爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前殺害自己5名子女，近期已依照她的要求獲得安樂死。

英國廣播公司（BBC）報導，雷爾米特於2007年2月28日在尼維爾鎮（Nivelles）趁孩子的父親出門時，殺害1子4女，他們當時的年紀分別在3歲到14歲之間。

雷爾米特一度試圖自殺，但沒有成功，最後打電話向緊急服務部門求助。

現年56歲的雷爾米特於2008年被判無期徒刑，然後於2019年轉到精神病院。

根據比利時法規，不僅身體遭受無法治癒的痛苦，若一個人被認定蒙受「難以承受」且無法治癒的心理痛苦，也允許選擇安樂死。當事人必須清楚意識到自己所做的決定，並能以合乎邏輯且一致的方式表達願望。

雷爾米特的律師說：「雷爾米特女士遵循這套特定程序，也收集各種醫學意見。」

心理學者馬華（Emilie Maroit）接受比利時RTL-TVI頻道訪問時說，雷爾米特可能是選在2月28日離世，象徵性地紀念她的孩子。

這起殺人事件和後來的審判震撼比利時社會。

雷爾米特的律師團在審判中聲稱，她精神失常，不應入獄。但陪審團認定她預謀殺人有罪，處以無期徒刑。

雷爾米特曾於2010年提出民事訴訟，指控一名前精神科醫師的「不作為」導致這起謀殺案發生，要求賠償300萬歐元（約新台幣9750萬元）；但雷爾米特在10年後撤回這場官司。

2022年，比利時約有2966人接受安樂死，比2021年增加10%。癌症雖仍是最常見的理由，但官員說在近3/4的申請案中，當事人提出「多種形式的痛苦，包括身體和精神上」。

比利時自2014年起允許兒童和成人一樣可接受協助安樂死，前提是這些兒童處於疾病末期階段、承受巨大痛苦，且須獲得家長同意。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120304

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助，可撥生命線專線1995或張老師服務專線1980。