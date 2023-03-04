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國際原子能總署與伊朗會談 葛羅西盼有重大進展

2023/3/4 19:42
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（中央社維也納4日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，正與伊朗就包括科學部門合作在內的兩件重要事項進行會談，對後續發展「懷抱重大期望」。

路透社報導，葛羅西昨天開始在德黑蘭舉行會議。外交官員表示，會議目的是推動伊朗與IAEA合作，調查在未申報地點檢測到的鈾痕跡。這些鈾的濃縮程度接近核武等級。

法新社報導，葛羅西表示，他與伊朗官員進行「建設性討論」，這可能為恢復具里程碑意義的2015年核協議鋪路。

葛羅西在德黑蘭告訴記者：「從全球來說，有兩件重要事項。顯然，為使伊朗和IAEA致力解決的問題取得進展，澄清伊朗的核計畫並提供可靠保證，各界對我們的合作寄予厚望。」

葛羅西說：「第2項議題非常重要，與我們和伊朗正在進行，且會持續進行的科學和技術合作有關。」伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）也出席記者會。

葛羅西表示，會談在「努力、誠實和合作的氛圍」中進行。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120304

#葛羅西
#伊朗
#艾斯拉米
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