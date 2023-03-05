日本飛彈發射裝置等進駐石垣駐屯地 居民抗議

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本為強化西南群島防衛能力，3月將在沖繩縣石垣島上新開設駐屯地，今天正式進駐包括運送飛彈發射裝置在內的各式陸上自衛隊車輛，引發部分反對居民到場抗議。

日本共同社、時事通信社報導，日本防衛省3月將於石垣島新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，相關車輛今天已先行進駐。防衛省相關人士表示，總數約200輛的車輛，大多數會在今天內駛入駐屯地內，包括運送飛彈發射裝置的車輛。

陸上自衛隊要進駐的車輛日前已停放在石垣港內，當車隊今天上午準備前往駐屯地時，數十名反對民眾手持寫有「石垣島上不需要飛彈基地」的布條現身抗議，甚至肉身擋住車隊去路，場面一時為之騷然。

反對民眾抗議約30分鐘遭沖繩縣警方強制排除後，車隊得以從港口順利出發，經島上市區前往預定開設的駐屯地。

日本政府在石垣島上部署自衛隊，主要是作為強化西南群島防衛能力的一環，預定部署約570名隊員，除了警備部隊外，還將部署防空的「03式地對空飛彈」及反艦的「12式陸基反艦飛彈」等。

石垣駐屯地3月16日將舉行對內的編成儀式；欲部署的彈藥最快18日運抵。

陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別已在與那國島及宮古島開設駐屯地，石垣島也將於今年3月新開設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120305