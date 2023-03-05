保護生物多樣性 聯合國對公海維護達成共識

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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）公海是覆蓋近半個地球、脆弱但重要的寶藏，不過保護公海一事談了多年沒有下文，今天聯合國各會員國才終於同意第一份國際條約的文本。

擔任會議主席的新加坡海洋和海洋法問題大使陳惠菁（Rena Lee）在當地時間接近下午9時30分之際，於紐約聯合國總部宣布：「這艘船已經靠岸了。」各國代表紛紛鼓掌且久久沒有停下。

這份文本的確切名稱並未立即公布，但活動人士盛讚，稱這是歷經超過15年的討論後，保護生物多樣性的突破性時刻。

各國政府去年12月在加拿大蒙特婁通過一項歷史性協議，同意在2030年前保護全球30%的陸地及海洋。對該目標來說，最新條約被認為至關重要。

綠色和平組織（Greenpeace）的梅勒（Laura Meller）說：「對保育來說，這是歷史性的一天，這標示著在一個分裂的世界中，保護自然和人類，可以戰勝地緣政治。」

經過兩週緊張的會談，包括3日到4日馬拉松式的通宵會議，各國代表終於敲定一份目前無法進行重大修改的文本。

陳惠菁告訴參與談判的各國代表說：「不會再重新開放或討論要點。」

她宣布，該協議在經過律師審查，並翻譯成聯合國6種官方語言後，將在日後正式通過。

一名發言人稱該協議是「多邊主義的勝利，也是全球因應目前及後代子孫面臨的海洋健康破壞性趨勢所做努力的勝利」。他還說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚了各國代表。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120305