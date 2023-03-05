河內租房價格攀升 大學生找人合租爭執衝突不斷

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南河內市的租房價格近來不斷成長，許多大學生為了省錢，只好在網路上找陌生人合租，但因為生活作息與習慣不一樣，進而發生許多爭執與衝突。

越通社（VNA）報導，供給者將房租價格驟增歸因於學生與工人的住宿需求增加，有一些房東因此趁機漲房租。

河內市的租金行情依地點與面積大小而定，通常附基本家具與電器的套房每月租金從300萬至500萬越南盾不等（新台幣約3863至6438元），如果是住在學區附近，租金則更高。

一般來說，租一間面積大小為20至25平方公尺的房間，每個月通常要花300萬至400萬越南盾；迷你公寓每月租金則要400萬至600萬不等。由於無力負擔那麼高的租金，學生只好與陌生人合租。

「河內居，大不易」，在河內市租個房子動輒花費300萬至600萬，與之相較的是，越南勞工每月最低薪資依區域不同介於468萬至325萬之間，不難看出房租所帶來的沉重經濟壓力。

河內土木大學學生楊孟戰（Duong Manh Chien）在河內市巴亭區（Ba Dinh）找到滿意的住處後，隨後在網路上找到另一名願意與他分擔每月400萬租金的男大生，但因為生活方式不同，住了幾週後衝突不斷。

楊孟戰抱怨：「室友常常抽菸，地板上都是菸蒂。」加上室友經常深夜外出，老是在半夜一時許要睡夢中的楊孟戰起床幫他開門。經過多次溝通，情況仍未改變，最糟糕的是，室友經常未經同意就呼朋引伴到家裡作樂。

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小禎每個月花380萬在河內市棟多區（Dong Da）租房，他的處境與楊孟戰差不多。小禎為了省房租與打工同事同住，但工作上的衝突致使兩人回家也在吵。近來的引爆點是小禎發現室友竟然偷用他的東西。

他們雖然無法繼續相處，但為了住到合約期滿拿回押金，兩人只好商定各自待在家的時間，以免太常見到面。他們不一起吃飯、不溝通，不管是在打工場所或在家都避免直接接觸。（編輯：林憬屏）1120305