歐盟雲端安全標籤排除非歐盟商 遊說團體批歧視

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）科技遊說團體委託進行的研究指出，歐洲聯盟（EU）一項雲端安全標籤提案可能把亞馬遜、谷歌、微軟和其他非歐盟雲端服務提供商排除在外，此舉涉及歧視，恐招致報復措施。

路透社報導，這份由電腦暨通訊產業協會（CCIA）委託的歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）報告，彰顯美國科技大廠對這份標籤計畫草案的隱私疑慮日增。迄今為止，這些巨頭尚未對此表示看法。

有爭議的是歐洲聯盟網路安全局（ENISA）認證計畫（EUCS）的一項規定，該規定要求雲端服務供應商把總公司登記地址與全球總部設在歐盟區，以在歐盟營運雲端服務，並儲存處理客戶資料。

歐洲國際政治經濟中心主任鮑爾（Matthias Bauer）告訴路透社：「我認為政治意圖是想排擠外國供應商，但當然也會對或多或少仰賴雲端運算服務的歐盟企業產生影響。」

「成員國現在應該呼籲網路安全機構和歐盟執行委員會放棄出於政治動機的EUCS豁免要求。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120306