更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽鄭宗哲安打追回1分 台灣2比11落後巴拿馬
首頁 / 國際

歐盟雲端安全標籤排除非歐盟商 遊說團體批歧視

2023/3/6 15:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）科技遊說團體委託進行的研究指出，歐洲聯盟（EU）一項雲端安全標籤提案可能把亞馬遜、谷歌、微軟和其他非歐盟雲端服務提供商排除在外，此舉涉及歧視，恐招致報復措施。

路透社報導，這份由電腦暨通訊產業協會（CCIA）委託的歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）報告，彰顯美國科技大廠對這份標籤計畫草案的隱私疑慮日增。迄今為止，這些巨頭尚未對此表示看法。

有爭議的是歐洲聯盟網路安全局（ENISA）認證計畫（EUCS）的一項規定，該規定要求雲端服務供應商把總公司登記地址與全球總部設在歐盟區，以在歐盟營運雲端服務，並儲存處理客戶資料。

歐洲國際政治經濟中心主任鮑爾（Matthias Bauer）告訴路透社：「我認為政治意圖是想排擠外國供應商，但當然也會對或多或少仰賴雲端運算服務的歐盟企業產生影響。」

「成員國現在應該呼籲網路安全機構和歐盟執行委員會放棄出於政治動機的EUCS豁免要求。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120306

#非歐盟
#路透社
#歐洲國際政治經濟中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族