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彈藥短缺 俄預備役士兵傳帶老式鐵鏟赴烏克蘭拚戰

2023/3/6 21:22
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國國防部表示，受到彈藥短缺影響，俄羅斯預備役士兵可能只能被迫使用「鐵鏟」，在烏克蘭前線進行血腥殘酷的「肉搏戰」。

英國廣播公司（BBC）報導，國防部在最新情報更新中稱，2月下旬，俄軍預備役人員稱他們奉命攻擊烏克蘭陣地，但身上裝備僅有「槍枝和鏟子」。

據報導，這種工兵鏟的型號為MPL-50，主要用途為挖掘戰壕等，自1869年問世至今仍無太大改良。

情報還提到一名預備役軍人。他坦言自己「無論是身體上還是心理上」，都沒有為這次行動做好準備。

英國國防部指出，在俄羅斯，標準版MPL-50挖溝工具已被神化成為具有殺傷力的武器。

國防部認為，俄軍持續將鐵鏟當作武器，突顯俄烏戰爭已淪為一場血腥且低技術的肉搏戰。

情報更新內容還顯示，「近期證據表明，烏克蘭前線的近身肉搏戰有所增加」。

這種狀況可能是因為在彈藥短缺、火力支援不足的情況下，「俄軍指揮部仍堅持發動主要成員為步兵的進攻行動」。

BBC無法獨立核實上述報導內容，英國國防部也未說明相關情報來源。（譯者：施施/核稿：林治平）1120306

#英國國防部
#俄軍指揮部
#烏克蘭
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