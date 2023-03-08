外國代理人法案帶俄色彩 喬治亞人示威與警衝突

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（中央社喬治亞首都特比利西7日綜合外電報導）喬治亞數以千計示威者今天走上首都特比利西（Tbilisi）街頭，反對一項備受爭議的「外國代理人」法案，警方動用催淚瓦斯和水砲驅散示威群眾。

綜合法新社和路透社報導，電視畫面顯示，一名示威者朝鎮暴警察拉起的封鎖線丟擲汽油彈，抗議這項要求與外國有聯繫的媒體和非政府組織必須登記註冊的法律。

現場記者看見手持防暴盾牌的警察，在穿越市中心的主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）逮捕示威者。

有些示威者揮舞著歐盟和烏克蘭國旗，站在國會外聆聽發言者譴責這項法案。這項立法要求任何從海外獲得超過20%資金的組織必須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款。

憤怒的抗議人士稍早與警方發生衝突，示威者朝警方丟擲汽油彈與石塊，警方則動用催淚瓦斯和水砲回擊。有些人對國會裡的議員大喊「對俄羅斯法律說不」、「你是俄羅斯人」。

喬治亞議員提出的「外國代理人」法案，讓人想起俄羅斯用來鎮壓異議的法律。喬治亞國會議員今天稍早對這項立法草案表達初步支持後，民眾群起上街示威。

2012年，俄羅斯通過一項法律，允許當局對非政府組織、媒體機構等被視為「外國代理人」的機構採取行動。

近幾年來，喬治亞因民主倒退而招致愈來愈多國際批評，特比利西當局與歐盟關係也受到嚴重損害。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，對喬治亞而言，這項立法草案是「非常糟糕的發展」，可能嚴重影響與歐盟間關係。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）對示威者表達支持，矢言將否決這項立法。

正在美國進行訪問的佐拉比契維利在影片中說：「我和你們站在同一陣線，因為你們今天代表自由的喬治亞，喬治亞在歐洲可見其未來，我們不會讓任何人偷走這個未來。沒有人有權剝奪你們的未來。」

美國駐喬治亞大使館稱這是一項「受克里姆林宮啟發」的法案，並表示這不符合喬治亞加入歐盟的願景。

大使館聲明說，「今天是喬治亞民主黑暗的一天」，還說這項法案引發各界質疑「（喬治亞）執政黨對歐洲－大西洋整合的承諾」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120308