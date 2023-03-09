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首頁 / 國際

印尼土石流死亡增至21人 仍有35人失蹤

2023/3/9 15:55
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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼最外圍的一座島嶼日前遭豪雨和土石流侵襲，造成民眾生命及財產損失。印尼國家災害應變總署今天表示，搜救工作仍持續，目前死亡人數攀升至21人，仍有35人下落不明。

納土納群島（Natuna）的塞拉桑島（Serasan）日前爆發土石流，許多房屋遭掩埋，造成嚴重死傷，搜救行動至今仍持續進行。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）發言人穆哈里（Abdul Muhari）今天向媒體表示，天氣因素導致搜救困難。他說，過去一週當地都在下雨，因此搜救工作常因雨勢被迫中斷。

當地救災官員帕特里（Patli Muhammad）向印尼「羅盤報」（Kompas）表示，截至昨天晚間11時，共計有21人死亡，35人失蹤。他並指出，目前有3名傷者情況危急，正在醫院接受治療。

這篇報導稱，遭掩埋的房屋從之前的27棟增至30棟，目前有1216名居民暫時被疏散到附近的清真寺和政府大樓。（編輯：高照芬）1120309

#印尼
#印尼國家災害應變總署
#帕特里
穆哈里
印尼土石流救援困難 死亡人數恐攀升印尼邊陲島嶼土石流釀11死 估計50人失蹤
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