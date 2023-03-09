日本回暖 東京櫻花預測提早到3月16日開花

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本氣象協會今天下午公布染井吉野櫻最新開花預測，原本一週前預測東京的櫻花會在3月18日開花，但最新公布預測提早兩天到3月16日。

日本富士新聞網報導，如果預測成真，將會較往年提早8天開花；而滿開將落在3月24日。

根據日本氣象協會預測，跟東京同為3月16日開花的還有高知縣及福岡縣，大阪府及京都府將在3月22日開花（滿開為3月30日）、福島縣及仙台市將於3月29日開花（滿開為4月3日到4日）、青森縣將於4月15日開花（滿開為4月20日）、北海道札幌市將在4月26日開花（滿開為4月30日）。

報導指出，今天東京市區氣溫相當於往年5月，天氣罕見回暖讓櫻花可能開花的時間也提前。

日本47個都道府縣中，今天有40都府縣的高溫超過攝氏20度，許多地方的氣溫創下今年以來新高。東京市區最高溫來到22.2度，堪比往年5月上旬的溫度。

東京都政府已宣布，將時隔4年開放民眾在都立公園賞櫻。上野公園部分廣場也開放民眾在晚間8時之前席地賞櫻。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120309