非法移民船難事件 義大利：人口販運最高判30年徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬10日專電）義大利昨天召開「庫特羅部長會議」強化移民法規，杜絕非法移民管道，批准人口販運最高將判處30年徒刑，並會在3年內恢復流動法令，提供合法的移民管道。

義大利南部庫特羅附近的外海，2月26日發生重大的移民船難事件，引發外界關注義大利政府對人道救援態度。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）下令召開「庫特羅部長會議」（Consiglio dei ministri a Cutro），內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）也對這起船難事件在眾議院和參議院報告調查結果並備詢。

根據「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，皮安特多西表示：「庫特羅的悲劇是由走私者犯罪行為造成。歐洲邊境和海岸警衛隊機構（Frontex）並沒有發出求救信號。我不想責怪海難受害者，但政府並沒有阻止救援工作」。

他說，走私者擔心遭檢查，決定在一個被認為更安全的地方並於晚上下船，避開所有檢查。不幸的是，走私者在距離海岸約200公尺處看到海灘上閃爍燈光，擔心是攔查警察，以急轉彎方式試圖改變方向遠離。結果船不幸撞上岩礁，船體破裂進水沉沒。

義大利克羅頓港務局26日凌晨4時左右，才接獲請求救援電話，義大利當局隨即展開援助。

「安莎通訊社」（ANSA）今天報導，梅洛尼會議中說：「在庫特羅，我們盡了一切努力，但我們只能做我們所做的，我們目睹了一場悲劇」。

她強調，「我們還沒有掉頭。我們會打擊人口販子」。對那些意圖以非法方式進入義大利的人，政府將採取強硬態度，讓非法移民者知道「付錢給走私者是不方便的，會有死亡的危險」。

梅洛尼在庫特羅舉行的部長會議中批准的新的移民法令規定，人口販運者最高將處以30年有期徒刑。

她並宣布恢復昔日因非法移民數太多而近年來已被取消的流動法令（「合法移民工作者數量」和 「取消所有配額都被非法入境者覆蓋規定」）。她說，流動法令將在3年內恢復並完成，為在義大利接受培訓課程並獲政府認可的外國人提供合法移民管道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，透過打擊人口販運者以及全球追捕販運者，將使義大利擁有更多進入國家的配額。

地中海非法移民問題長期難解。由於義大利是進入歐洲的主要入境點之一，面對日益嚴重的非法移民，梅洛尼不斷透過相關國際會議表達對非法移民議題，強調無法單獨承擔並管理非法移民流竄問題，地中海需要被視為一個命運共同體，並非是人口販子造成的死亡之地。歐盟需和非洲和地中海夥伴應共同對抗人口販運問題。（編輯：黃自強/高照芬）1120310