美泰金色眼鏡蛇軍演 聯合火力射擊中落幕

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第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）10日在聯合火力射擊演練後劃下句點，圖為參加演習的美軍阿帕契直升機。中央社記者呂欣憓華富里攝 112年3月10日

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（中央社記者呂欣憓華富里府10日專電）今年邁入第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習恢復疫情前的完整規模，近2週的演習今天在美泰等多國共同執行聯合火力射擊演練後劃下句點，美國希望藉此展現對亞太地區夥伴國家的支持。

今年的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）從2月27日到3月10日登場，過去2年由於COVID-19疫情，軍演的規模降到最小，今年疫情大幅趨緩，規模恢復到疫情前的規模，美軍參演人數6000多人更是近10年來規模最大。

金色眼鏡蛇軍演的目的在於演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種型態的威脅，今年重點在於網路安全和新加入的太空安全演習，另外還有人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

今天在華富里府（Lopburi）登場的是由泰國、美國、新加坡、馬來西亞和印尼武裝部隊共同執行的聯合火力射擊演練（Combined Arms Live Fire Exercise），共有609位來自各國的武裝人員參演，泰國武裝部隊司令查稜彭（Chalermphon Srisawasdi）和美國陸軍第7步兵師指揮官史密斯（Stephen G. Smith）共同視察今天的演習。

演習的項目包括高空跳傘、空中攔截、火炮準備和支援、行進間射擊、空中攻擊、密接空中支援和緊急醫療救援等行動，美國和泰國出動F-16戰鬥機、BTR輪型裝甲車、史崔克輪型裝甲車、阿帕契直升機以及海馬斯多管火箭系統等裝備。

美國陸軍第7步兵師公共事務處發言人佛雷哥（Byrne Freigo）接受中央社採訪表示，金色眼鏡蛇軍演展現了美國準備好支援亞太地區夥伴國家或盟國的能力，美國也會持續和泰國建立長久的關係。他表示，今年的金色眼鏡蛇恢復到疫情前的規模，這代表了陸軍第7步兵師已經隨時準備好支援亞太區域的夥伴國。

今年與會國家共30國，包括7個會員國泰國、美國、新加坡、日本、印尼、韓國和馬來西亞，有限度的參與國家包括中國、印度和澳洲，這3國參與人道和災害救援行動，其他還有20個國家低限度或以觀察員身分參與，而2021年政變後沒有參與過金色眼鏡蛇軍演的緬甸今年仍沒有受邀參與。（編輯：高照芬）1120310

第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）10日在聯合火力射擊演練後劃下句點，圖為參加演習的泰國BTR輪型裝甲車。中央社記者呂欣憓華富里攝 112年3月10日

第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）10日在聯合火力射擊演練後劃下句點，共有來自泰國、美國、新加坡、馬來西亞和印尼武裝部隊609人參演。中央社記者呂欣憓華富里攝 112年3月10日

第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）10日在聯合火力射擊演練後劃下句點，圖為參加演習的美軍史崔克輪型裝甲車。中央社記者呂欣憓華富里攝 112年3月10日