德天主教會決議：神父可為同性結合祝福

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（中央社記者林育立柏林10日專電）德國天主教會今天通過重要決議，神父未來可光明正大在教堂為同性結合祝福，再也不擔心被處罰。

德國天主教會在神職人員性侵兒童醜聞接連爆發後，2019年痛定思痛啟動改革，定期開會討論教會的未來，是否為同性婚姻祝福一開始就被外界視為教會改革意願的指標。

全國逾200位主教、輔理主教和教徒代表，今天以9成絕對多數通過決議，3年後神父就可正式為同性結合祈福，至於禮儀如何進行，將由另成立的工作小組制定。

德國天主教神父私下為同志婚姻獻上祝福由來已久，不過嚴格來說遊走灰色地帶，不屬正式的教會活動。

今天的決議意味儀式將可光明正大在教堂舉行，主持的神父再也不用擔心被處罰。

德國天主教會的決定勢必在各國天主教會引發爭議，與會的神學家克雷德勒－柯斯（Martina Kreidler-Kos）坦言，對一些教會來說，德國天主教會的決定將是挑戰。

去年3月梵蒂岡才表示，教會沒有權力祝褔這類結合，因為這是一男一女婚姻以外的性活動，上帝祝福罪人，但不祝福罪惡。（編輯：馮昭）1120311