提升對中國理解能力以維護國安 英外交部：20公務員赴台學華語

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英國外交部指出，首相蘇納克已裁定，在2024/25財政年度將投注於公務人員中國事務能力培訓計畫的資金，提升為現行兩倍。圖為英國國旗。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國外交部指出，首相蘇納克已裁定，在2024/25財政年度將投注於公務人員中國事務能力培訓計畫的資金，提升為現行兩倍；英國政府去年也啟動小型旗艦計畫，有20名公務人員赴台灣學習華語。

英國外交部說明，約170名公務人員參與這項華語學習旗艦計畫，其中20人在台灣接受「沉浸式」深度學習課程。

此外，這項旗艦計畫為數百名英國政府人員提供訓練，以提升在科技和軍事領域的中國相關專業知識和能力，課程內容兼顧文化、國家治理架構、政府決策等層面。

英國政府今天稍晚將正式發布可謂施政方針的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）。外交大臣柯維立（James Cleverly）將在國會宣布。

根據外交部提供的資料，透過跨部會的「中國能力計畫」（China Capabilities Programme），英國將提升政府人員對中國的理解及與中國互動的能力，領域包含語言文化、經濟、軍事，以維護國家安全。

首相府昨天預告，新版IR將闡明英國如何調整對中政策，以應對中共日益令人擔憂的軍事、金融和外交舉措，以及這些舉措構成的「劃時代挑戰」（the epoch-defining challenge）。

英國外交部今天指出，近2年，英方對中方相關舉措日益擔憂，其中包括在台灣周邊的軍事活動、對英國國會議員實施制裁，以及各種脅迫企圖。中國在國內趨向威權，在海外則逐漸強勢獨斷。

柯維立提到，政府對跨部會中國事務相關知識和華語能力增加投資，以因應中國對英國安全、繁榮和價值觀構成的「體制性挑戰」（systemic challenge）。（編輯：張芷瑄）1120313