越南簽證不便利又貴 業者旅客抱怨一年未見改善

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（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南開放國際旅遊滿一年，礙於簽證政策不夠便利，外國旅客興趣缺缺。以台灣旅客來說，入境批文費用仍較疫情前貴上許多，導致同期入境越南的台灣旅客人次僅有疫情前的1/3。

越南去年3月15日大張旗鼓宣布重新開放國際旅遊，還稱簽證政策全面恢復至疫情前，但國際旅客入境卻面臨許多困難。過去一年業者與民眾不斷呼籲越南放寬簽證政策，只是一年過去了，情況依舊沒有改善。

台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前是越南的第4大旅客來源國。台灣去年10月開放國境之後，民眾紛紛出國旅遊，但截至今年1月前往越南旅遊的人次與疫情前同期相較僅剩1/3。

交通部觀光局統計資訊顯示，2019年10月至2020年1月，共有約32.1萬人次的台灣旅客赴越南旅遊；2022年10月至2023年1月，台灣旅客赴越人次僅11.8萬人，較疫情前重挫逾6成。

越南對台灣人的吸引力下降，其中一項原因是自由行旅客取得入境批文費用過高，一份約新台幣2000元，且只能找旅行社代辦，入境時還要付25美元的落地簽費用，加起來共需新台幣2750元；而疫情前入境批文不到10美元就可取得。

越南簽證政策不夠便利，也引起越南當地業者還有其他國際旅客反彈。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南房地產開發商太陽集團（Sun Group）銷售總監陳願（Tran Nguyen）表示，官員和企業多次討論到簽證問題，但在越南重新開放一年後，還是老樣子。

陳願先前在越南青年報（Thanh Nien）舉辦的研討會上表示：「東南亞多國都放寬旅遊簽證的規定來吸引國際旅客造訪，越南如果沒有及時調整簽證政策，在振興旅遊的競爭中，將會落後於區域鄰國。」

越南目前給予25個國家免簽，馬來西亞則是162國、菲律賓157國、泰國68國。此外，越南還給80個國家為期1個月的單次入境電子簽證，至於3個月多次入境的簽證則尚未恢復。

有鑑於此，到訪越南的國際旅客人次依然很少，去年官方喊出要迎接500萬國際旅客人次，最後只有約350萬，僅恢復至疫情前的2成。今年官方估計要接待800萬人次的國際旅客，前兩個月約有180萬。

旅遊諮詢委員會成員梁淮南（Luong Hoai Nam）表示，越南的簽證政策與其他國家相較還是很嚴格，航空與旅遊業表現難有起色。

他建議，可以考慮學習泰國給予68國免簽，並將免簽停留時間從15天延長至30天；再者也要提供多次入境的簽證，而不只是單次入境電子簽證，如此一來才能與鄰國競爭。

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報導指出，許多國際旅客抱怨越南的簽證政策，認為以停留30天的單次入境電子簽證玩起來綁手綁腳，無法走訪越南的偏遠地區。

美國旅客道格拉斯（Justin Douglas）一直很想騎腳踏車環遊沙巴（Sa Pa）與河江省（Ha Giang）。他說：「簽證只有30天遠遠不夠去做這件事，因為這個行程一定要在河內市做好充分規劃，玩完了以後也需要時間休息一下。」（編輯：周永捷）1120314