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首頁 / 國際

參加讀詩會批俄烏戰爭 3俄男面臨10年徒刑

2023/3/15 15:11
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）律師今天告訴法新社，3名俄羅斯男子在參加批評莫斯科進攻烏克蘭的詩歌朗誦會後遭到關押，各面臨最高10年徒刑。

法新社報導，卡馬登（Artyom Kamardin）、施托巴（Yegor Shtovba） 和達伊尼科（Nikolai Dayneko）去年9月在莫斯科一個廣場參加詩歌朗誦會後被捕，那處廣場自蘇聯時代就是異議人士聚集之地。

卡馬登的律師索洛福尤夫（Leonid Solovyov）告訴法新社，這些年輕人被控「公開號召從事危害國家安全的活動」。

律師說，這是第一次基於這些指控提起訴訟。

他們還被控「煽動仇恨」。

索洛福尤夫說，他們將面臨最高10年徒刑。

卡馬登在讀詩會上朗誦他題為「殺了我，民兵！」的詩，指的是烏克蘭東部的親俄分離人士。

隔天，卡馬登在他和女友住的公寓遭搜索後被捕。

卡馬登的女友2022年11月告訴法新社，警察在搜查期間對她暴力相向，還揚言性侵。

一年多前對烏克蘭派兵以來，莫斯科擴大鎮壓異見，並推出新法來壓制批評者的聲音。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120315

#卡馬登
#法新社
#索洛福尤夫
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