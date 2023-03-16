訪日前北韓射彈 尹錫悅警告將付出代價

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）南韓總統尹錫悅訪日行今天啟程前，北韓疑似試射洲際彈道飛彈（ICBM），尹錫悅在緊急會議上警告，「北韓一定會為魯莽挑釁付出代價」，強調提升美日韓安保合作的重要性。

南韓總統辦公室新聞稿轉述，尹錫悅在出發前往日本前參與緊急國家安全會議（NSC）時作以上表示，指示南韓軍方與美方維持穩固防衛態勢，遏制來自北韓的所有威脅，並認真實施正在進行的「自由護盾」（Freedom Shield）韓美聯合軍演，提高空中突襲演習及航空母艦打擊群訓練等聯合訓練強度。

南韓合同參謀本部表示，軍方今天上午7時10分左右捕捉到平壤順安一帶向東海上發射一枚長程彈道飛彈，距離尹錫悅出發時間不過約3小時。這枚飛彈以高角度發射，飛行距離約1000公里，根據日本防衛省公布數據，飛彈飛行高度最高到達6000公里，飛行約70分鐘，最後落在朝鮮半島以東約550公里處的日本專屬經濟區（EEZ）外。

南韓軍方推測北韓今天試射飛彈為新型洲際飛彈「火星-17」。韓聯社報導，被稱為「怪物ICBM」的火星-17性能據稱較原有的火星-15大幅改善，飛行距離可達1.3萬公里以上，以正常角度成功發射的射程涵蓋美國全境。北韓上次試射ICBM約在一個月前，當時於2月18日試射火星-15。

北韓本週在韓美展開聯合軍演前後多次試射飛彈，被認為是對韓美聯合軍演的反彈。但今天在尹錫悅啟程訪日前射彈，可能是因不滿韓日關係改善。南韓軍方相關人士向媒體表示，北韓從9日開始約以2、3天間隔射彈，又選在出發日試射，引人聯想。

觀察北韓近期發射飛彈種類，相關射程等條件逐漸提升，看似刻意藉此逐步提高挑釁強度，最後選在尹錫悅出發日祭出洲際彈道飛彈。有意見認為，此舉比起牽制或警告功能，反而將整個朝鮮半島局勢帶向「強對強」局面，讓美日韓合作更為緊密。

上任後首次訪日的尹錫悅稍早已飛抵日本東京羽田機場，與當地旅日韓人共進午餐後，下午將與日本首相岸田文雄會談，預期將就北韓問題討論安保相關合作。

這次韓日峰會將分為小範圍會談及擴大會談等兩部分舉行，預計商議二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償、取消日本對韓出口管制、「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）正常化、重啟「穿梭外交」等問題，會後將舉行記者會發表會談成果，但預計不發表聯合聲明。（編輯：馮昭）1120316