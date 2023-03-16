更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
首頁 / 國際
尹錫悅
新聞專題
尹錫悅1/84
首頁 / 國際

晚宴後罕見排續攤 日本盼讓尹錫悅回味蛋包飯

2023/3/16 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天搭機抵達日本，預計傍晚將與日本首岸田文雄舉行領袖會談。日方為深化兩人關係，晚宴後將罕見地安排續攤，讓尹錫悅能再度品嘗懷念的蛋包飯。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日電視台、TBS電視台、富士新聞網及日本電視台等日媒報導，尹錫悅與夫人今天上午已搭機抵達東京羽田機場展開訪日行程。

日本政府內閣官房長官松野博一在記者會表示，韓國是因應國際社會各項課題應該合作的重要鄰國，有鑑於當前戰略環境，「包括安保層面在內，希望致力強化日韓與日美韓戰略合作，及合作實現自由且開放的印度太平洋」。

松野說，期待基於雙方領袖坦率往來及邦交正常化以來的友好合作關係，讓日韓關係進一步發展。

韓國總統上次訪日，是文在寅2019年為參加20國集團（G20）大阪峰會，由於日韓關係惡化，當時不僅未舉行日韓領袖會談，只跟時任日本首相的安倍晉三在開幕時「尷尬握手8秒鐘」，連私下互動都沒有就結束訪日行程。

排除日韓領袖為參加國際會議往訪情況，上次專程訪問可回溯到約12年前的2011年12月，時任韓國總統的李明博訪問日本。

● 韓國總統時隔4年再訪日

今天是時隔約4年再度有韓國總統到訪，因此日方罕見地將在兩間餐廳分別舉行晚宴與「二次會」（續攤）款待尹錫悅。

日方認為在維安方面沒有問題，希望岸田與尹錫悅在較少人數參加的續攤「搏感情」，也對外展現日韓關係的改善。

正式晚宴將在壽喜燒店用餐，之後再前往東京銀座的「煉瓦亭」續攤，一同享用讓尹錫悅相當懷念的蛋包飯。尹錫悅過去曾造訪過煉瓦亭，非常喜歡店內招牌料理蛋包飯。

日本政府相關人士說，日韓有著相似文化，一般會先在正式餐廳用餐，然後續攤到熟悉的店家敞開心胸聊天。

在此之前，日韓領袖會談預計今天傍晚在首相官邸舉行。日本政府相關人士透露，岸田將在會談時請尹錫悅確實履行韓國方面所提出的「前徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）解決方案。

至於因日韓關係惡化中斷的「安全保障對話」，岸田與尹錫悅也將確認時隔約5年後重啟的方針，並就北韓屢屢挑釁進行因應。

雖然兩人會談後將舉行聯合記者會，但韓國方面表示因為事前協調時間不夠，這次將不會發表共同宣言。

● 尹錫悅到訪 身分非「國賓」

日本政府迎接外國領袖層級人士來訪，總共分為「國賓」、「公賓」、「正式實務訪問賓客」及「實務訪問賓客」等4種。

「國賓」受到的款待程度最高，除被定位為日皇的「客人」，也會在皇居舉行歡迎活動及宮中晚宴等。日本政府為歡迎「國賓」約需花費2500萬日圓（約新台幣570萬元）經費，所以每年預算額度約在兩人左右。

尹錫悅這次訪日是「實務訪問賓客」，雖然在分類上屬於第4級，但不意味所受待遇就會較差。美國前總統歐巴馬當年就是以「實務訪問賓客」身分訪日。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120316

#尹錫悅
#日本
#岸田文雄
尹錫悅
訪日前北韓射彈 尹錫悅警告將付出代價韓國總統尹錫悅訪日 多位財閥領袖隨行
岸田文雄
美韓「自由護盾」軍演第2天 傳北韓再射彈道飛彈韓國總統尹錫悅3/16訪日 與岸田文雄會談
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
訪日前北韓射彈 尹錫悅警告將付出代價